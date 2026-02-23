In einem kleinen Dorf im unterfränkischen Grabfeld, keine zehn Kilometer von der thüringischen Landesgrenze entfernt, wird seit 2019 Spitzenfußball in der Regionalliga Bayern geboten. Der TSV Aubstadt spielt in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands und bringt damit Fußball auf Profiniveau in eine ländliche Region. Aufgrund der geografischen Nähe stammen rund ein Drittel der durchschnittlich knapp 800 Zuschauer stets aus dem benachbarten Thüringen. Auch im Nachwuchsbereich zeigt sich die überregionale Strahlkraft: Fast 50 Jugendliche aus Südthüringen spielen in den Jugendmannschaften des Vereins auf anspruchsvollem Niveau.