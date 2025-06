Fußball-Regionalliga: HFC setzt Zimmermann vor die Tür

Zimmermanns Weg wird nicht nur in Bad Salzungen aufmerksam verfolgt, sondern auch in Jena. Als verlässlicher Torjäger und erfolgreicher Trainer genießt er beim FC Carl Zeiss bis heute einen guten Ruf. In Halle will man „Zimme“, wie er allseits genant wird, nach Möglichkeit im Verein behalten – womöglich als Nachwuchschef.