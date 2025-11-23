Fußball-Regionalliga: Gemischte Gefühle vor dem Derby

Gibt es einen ungünstigeren Zeitpunkt für einen schief hängenden Haussegen? Wohl kaum, doch es hilft nichts – beim FC Rot-Weiß Erfurt knirscht es ausgerechnet vor dem Thüringenderby an diesem Freitag im Steigerwaldstadion (20.20 Uhr, live im MDR) spürbar im Gebälk. Nachdem sich der Fußball-Regionalligist aus der Landeshauptstadt zu Saisonbeginn anschickte, Lok Leipzig im Wettrennen um den Staffelsieg ein ernsthafter Herausforderer zu sein, haben die Schützlinge von Trainer Fabian Gerber mittlerweile den Anschluss verloren. Und nun ist auch die Zeit vorbei, in der sich der Coach nach allen Rückschlägen schützend vor die Mannschaft stellt und immer wieder auf die lange Verletztenliste verweist.