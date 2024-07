Dass sie alle am ersten Spieltag gleich drei Punkte einfahren wollen, versteht sich von selbst. Allerdings sind die Voraussetzungen für die drei Thüringer Vertreter in der Fußball-Regionalliga Nordost zum Saisonauftakt einigermaßen unterschiedlich. Während der FC Carl Zeiss Jena und der ZFC Meuselwitz am Freitag, 19 Uhr, jeweils auswärts antreten, empfängt der FC Rot-Weiß Erfurt am Samstag, 14 Uhr, den FC Eilenburg im heimischen Steigerwaldstadion. Das Auftaktspiel bestreiten Staffelfavorit Hallescher FC und der Chemnitzer FC bereits am Donnerstagabend.