Die bayerischen Vertreter brachten zudem ein neues Modell in die Diskussion ein: Dabei könnte in allen fünf Ligen nach einer Vorrunde eine Teilung erfolgen. Die oberen Clubs spielen in vier Ligen je einen Meister/Aufsteiger aus. Die Teams aus der unteren Tabellenhälfte bleiben weiter in ihren regionalen Strukturen und bestreiten in ihren fünf Ligen jeweilige Abstiegsrunden. Dies soll im BFV nun von einer eigenen Arbeitsgruppe weiter erörtert werden.