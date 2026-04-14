Fürth - Vertreter des bayerischen Fußballs haben Bedenken über die bevorzugten Modelle bei der Regionalliga-Reform geäußert. "Der Austausch hat verdeutlicht, dass die bisherigen Ergebnisse und die Beschränkung auf zwei Lösungsvorschläge zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend konsensfähig sind. Wir sind uns einig, dass es einen breiteren Blick braucht", sagte Christoph Kern, der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), nach dem Treffen von bayerischen Clubs in einer Verbandsmitteilung.