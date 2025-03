Fußball-Regionalliga Aufstiegsgipfel der 3. Liga: Zwei Vorschläge zur Diskussion

Berlin - Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) will mit seinen Regional- und Oberligavereinen bis zum kommenden DFB-Bundestag eine neue Regelung zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga präsentieren. "Wir haben zwei Modellvorschläge, die wir gemeinsam mit Vertretern des DFB und anderen Regionalverbänden diskutieren möchten, um eine gerechtere Aufstiegsregelung herbeizuführen", sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler nach dem sogenannten Aufstiegsgipfel des Verbandes und zahlreicher Mannschaften in Berlin.