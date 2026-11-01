Fußball-Regionalliga 1860-Trainer nach Sieben-Tore-Spektakel "fix und fertig"

München (dpa/lby) - Nach dem Sieben-Tore-Spektakel mit Happy End für den TSV 1860 München war Trainer Alper Kayabunar emotional geschafft. "Ich war nach dem Abpfiff fix und fertig. Ich habe schon einige Spiele gecoacht. Das wird auf jeden Fall ein Highlight-Spiel in meiner Karriere bleiben. Aber jede Woche brauche ich das nicht", sagte der 40-Jährige nach dem 4:3 (2:3) gegen den TSV Buchbach. Durch den wichtigen Heimsieg im Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga zogen die "Löwen" (30 Punkte) am Gegner (29) vorbei.