Fußball-Regionalliga: 1860 München trotzt Widerständen und siegt in Eichstätt

Das 2:0 (0:0) war hart erkämpft. Beim ersten Tor hatten die "Löwen" Glück. Eichstätts Innenverteidiger Bastian Bösl lenkte einen Eckball von TSV-Kapitän Dennis Dressel in der 49. Minute ins eigene Tor. In der Nachspielzeit erhöhte der 19-jährige Arian Ortivero Calderon schließlich nach einem Konter. "Große Erleichterung, Stolz auf die Truppe", kommentierte Trainer Alper Kayabunar im BR. "Das war natürlich sehr wichtig, den Kampf hier in Eichstätt anzunehmen."