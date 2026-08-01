München (dpa/lby) - Für den TSV 1860 München beginnt an diesem Samstag (14.00 Uhr/BR) in Unterfranken die Saison der Fußball-Regionalliga. Nach dem Zwangsabstieg und dem Neustart des Vereins ohne Investor Hasan Ismaik sind die "Löwen" beim 1. FC Schweinfurt gefordert. Trainer Alper Kayabunar dämpfte die Erwartungen an sein Team etwas - die Mannschaft müsse sich nach einem Umbruch und wegen vieler Neuzugänge sowie junger Fußballer erst noch finden. Nach einem spielfreien ersten Spieltag werden die Sechziger von mehr als 3.000 Fans begleitet. "Wir freuen uns extrem", sagte Kayabunar.