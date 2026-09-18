Fußball-Regionalliga: 1860 München setzt auf Wiesn-Schwung für Spiel gegen FCN II

München (dpa/lby) - Nach einigen Unentschieden hofft der TSV 1860 München zum Start des Oktoberfests auf neuen Schwung und Erfolge. Dann könnten sowohl Team als auch Anhänger ihre Abstecher auf das größte Volksfest der Welt mehr genießen. "Der Besuch macht nach einem Sieg sicher mehr Spaß und das Bier schmeckt den Fans besser", sagte Trainer Alper Kayabunar vor dem Heimspiel in der Fußball-Regionalliga gegen den 1. FC Nürnberg II. Das Match gegen den Vorjahresmeister steigt am Sonntag (15.00 Uhr/BR-Stream).