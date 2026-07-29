Fußball-Regionalliga: 1860 München holt flexiblen Außenbahnspieler

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat Außenbahnspieler Mark Gevorgyan verpflichtet. Der Fußball-Regionalligist hat sich nach eigenen Angaben mit dem 21-jährigen gebürtigen Rosenheimer auf einen Vertrag bis zum Sommer 2028 geeinigt.
Der TSV 1860 München hat noch nicht genug. Kurz vor dem Start in die Regionalliga kommt der nächste Neuzugang.
München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat Außenbahnspieler Mark Gevorgyan verpflichtet. Der Fußball-Regionalligist hat sich nach eigenen Angaben mit dem 21-jährigen gebürtigen Rosenheimer auf einen Vertrag bis zum Sommer 2028 geeinigt.
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Gevorgyan stand in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Hannover 96 II unter Vertrag. Bei den "Löwen" konnte er sich in einem Probetraining empfehlen. Gevorgyan, der armenische Wurzeln hat, ist auf beiden Abwehrseiten und auf beiden offensiven Außenbahnen flexibel einsetzbar.
"Es ist sehr schön, wieder näher an der Heimat zu sein. Für mich heißt es nun, viel zu arbeiten und in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel zu zeigen, dass ich den Löwen weiterhelfen will", sagte Gevorgyan.
Die Münchner mit Trainer Alper Kayabunar bestreiten am Samstag (14.00 Uhr) nach einem spielfreien Wochenende in Schweinfurt ihr erstes Meisterschaftsspiel in der Regionalliga. Der Absteiger aus Unterfranken kassierte zum Auftakt ein 1:5 beim TSV Aubstadt.