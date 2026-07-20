Fußball-Regionalliga: 1860 holt Torhüter aus dem Ruhestand

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München holt Vitus Eicher aus dem Torhüter-Ruhestand. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, unterbricht der 35-Jährige seine Tätigkeit als Torwarttrainer und kehrt als aktiver Spieler zwischen die Pfosten zurück.
Der TSV 1860 München treibt die Planungen für den Neustart in der Regionalliga voran. Eine Torhüter-Personalie ist ungewöhnlich.
München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München holt Vitus Eicher aus dem Torhüter-Ruhestand. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, unterbricht der 35-Jährige seine Tätigkeit als Torwarttrainer und kehrt als aktiver Spieler zwischen die Pfosten zurück.
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Eicher war bereits in den Jahren 2000 bis 2017 für die Münchner aktiv, ehe er nach Heidenheim wechselte. Für die "Löwen" absolvierte Eicher 33 Spiele in der 2. Bundesliga und 116 Regionalliga-Spiele. In Heidenheim war im Sommer 2025 mit dem Vertragsende auch seine aktive Karriere zu Ende gegangen.
"Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat", sagte Eicher laut Mitteilung.
Trainiert wird das Torhüter-Team um Vitus Eicher und Paul Bachmann (21) künftig von Marc Lamberger. Der 35-Jährige war von 2015 bis 2023 Torwart-Trainer im 1860-Nachwuchs. Anschließend wechselte er zu Austria Klagenfurt.
"Ich freue mich, mit Marc Lamberger zusammenzuarbeiten und Teil eines sehr talentierten Torhüter-Teams zu sein. Nun gilt es in kürzester Zeit mit intensivem Training die letzten Prozentpunkte aufzuholen, die mir zu 100 Prozent Leistungsvermögen noch fehlen", sagte Routinier Eicher.
Der TSV 1860 München e.V. hatte in Erwartung der Insolvenz der KGaA bei der Mitgliederversammlung die Gründung einer neuen Spielbetriebsgesellschaft beschlossen. Diese soll künftig den Profifußball bei den "Löwen" organisieren und den Neustart in der 4. Liga bewerkstelligen. Die TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH gab in den vergangenen Tagen mehrere Zugänge bekannt.
Nach seinem Zwangsabstieg startet der TSV 1860 München nach einem spielfreien Wochenende am 1. August beim 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison in der Regionalliga.