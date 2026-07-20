Fußball-Regionalliga: 1860 holt Torhüter aus dem Ruhestand

Ungewöhnliche Torhüter-Konstellation

"Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat", sagte Eicher laut Mitteilung.