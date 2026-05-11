Fußball: RB Leipzig verlängert Vertrag mit Viola Odebrecht

Leipzig - Viola Odebrecht hat ihren Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig verlängert. Die 43-Jährige bleibt bis 2030 Leiterin Frauen- und Mädchenfußball beim sächsischen Bundesligisten. Der bisherige Kontrakt wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.
Viola Odebrecht hat die Fußballerinnen von RB Leipzig von der 3. Liga in die höchste Spielklasse geführt. Jetzt wurde ihr Vertrag als Leiterin des Frauen- und Mädchenfußballs verlängert.
Leipzig - Viola Odebrecht hat ihren Vertrag bei RB Leipzig vorzeitig verlängert. Die 43-Jährige bleibt bis 2030 Leiterin Frauen- und Mädchenfußball beim sächsischen Bundesligisten. Der bisherige Kontrakt wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.
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"Der Frauenfußball ist ein schnell wachsender, dynamischer Markt. Umso wichtiger ist es, diesen Bereich mit großer Expertise und einem strategischen Blick zu führen. Viola bringt die nötige Erfahrung, ein großes Netzwerk und eine klare Handschrift mit, die die Entwicklung bei RB Leipzig bereits in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt haben", begründete Geschäftsführer Marcel Schäfer die Personalie.
Odebrecht ist seit 2019 in leitender Funktion bei RB und führte das Frauenteam in dieser Zeit von der drittklassigen Regionalliga in die Bundesliga. Vor dem vorletzten Saisonspiel am Abend gegen Bayer Leverkusen liegen die Leipzigerinnen auf dem zehnten Platz.
"Ich spüre eine große Wertschätzung im Club und das Commitment der Geschäftsführung für unsere gemeinsamen Ziele", wurde die Weltmeisterin von 2003 in einer RB-Mitteilung zitiert. "Inzwischen haben wir uns in der Bundesliga etabliert - aber was wir zu meinem Start im Jahr 2019 begonnen haben, ist damit noch nicht abgeschlossen", sagte sie.