Fußball: RB Leipzig verlängert Vertrag mit Viola Odebrecht

"Ich spüre eine große Wertschätzung im Club und das Commitment der Geschäftsführung für unsere gemeinsamen Ziele", wurde die Weltmeisterin von 2003 in einer RB-Mitteilung zitiert. "Inzwischen haben wir uns in der Bundesliga etabliert - aber was wir zu meinem Start im Jahr 2019 begonnen haben, ist damit noch nicht abgeschlossen", sagte sie.