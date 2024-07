Hof (dpa/lby) - Bei einem Fußballspiel in der Bayernliga sollen Hofer Fans einen gegnerischen Spieler rassistisch beleidigt haben. Zu den Äußerungen aus dem Fanblock der Heimmannschaft soll es am Samstag in der Schlussphase der Partie der Spielvereinigung Bayern Hof gegen den SC Eltersdorf in Hof gekommen sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe es einen Zweikampf am Spielfeldrand gegeben.