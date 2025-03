Aufatmen bei Blatter

Blatter nahm das Urteil mit stoischem Gesicht auf und zeigte erst am Ende im Gerichtssaal Gefühlsregungen: Nachdem der Richter die Verhandlung beendet und allseits einen schönen Tag gewünscht hatte, lachte er - und seine Tochter Corinne schloss ihn mit Tränen in den Augen in die Arme.