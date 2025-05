Für jemanden, der bei der Zeitung arbeitet, kann ein Termin früh um acht Uhr eine Herausforderung sein. Ganz anders für Emma Siewert, Lina Büchner, Nelli Wenschuh, Elli Emilia Cramer und Estelle Könnecke, die fünf jungen Frauen gehen in die neunte Klasse der Werratal-Schule in Bad Salzungen und haben ihren Besuch bereits in Empfang genommen. Ihr Gast ist Eve Boettcher, Fußball-Profi-Spielerin, in dieser Saison noch beim Bundesligisten RB Leipzig.