Sie hofft "natürlich schon", dass sie bei den Länderspielen im Oktober in Halbfinalspielen der Nations League gegen EM-Viertelfinalgegner Frankreich wieder mit dabei ist. "Klar ist, ich muss auch erstmal wieder meinen Leistungsnachweis in der Liga bringen muss. Dafür gebe ich auf dem Trainingsplatz mein Bestes." Die deutschen Fußballerinnen waren bei der EM im Halbfinale an Weltmeister Spanien gescheitert.