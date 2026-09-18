"Mit Kida bekommen wir einen erfahrenen Stürmer, der uns mit seiner Torgefahr und seiner Präsenz guttun wird", wird Sportchef Torsten Mattuschka zitiert. Mit seiner Wucht sei Ramadan "für jeden Innenverteidiger in der Liga schwer zu verteidigen". Der 49-Jährige könne "mit seiner Geschwindigkeit sowohl zentral als auch auf den Außen eine Soforthilfe sein".