Fußball Portugals Trainer wollte Ronaldo halten

Lissabon - Portugals Auswahltrainer Jorge Jesus hätte Stürmerstar Cristiano Ronaldo gern weiter im Nationaltrikot gesehen. "Es ist seine Entscheidung. Wir haben bereits vor der ersten Nominierung darüber gesprochen und ich habe ihn gebeten, an meiner Seite weiterzumachen, weil ich ihn in meiner Nähe brauchte. Aber ich muss seine Entscheidung akzeptieren", sagte Jorge Jesus dem portugiesischen Sender Canal 11. Es gebe kein Zurück, doch Ronaldo werde immer ein Bezugspunkt für den portugiesischen Fußball sein.