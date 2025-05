München (dpa/lby) - Die Bundespolizei sieht sich für das Champions-League-Finale am Samstag gut gerüstet. Man werde sich vor allem auf die Anreise der Tausenden Fans konzentrieren, hieß es in einer Mitteilung. Erfahrungsgemäß sei davon auszugehen, dass die meisten Fans mit Bussen und Autos in die bayerische Landeshauptstadt reisen würden.