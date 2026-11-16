Wie ist der Stand bei den juristischen Auseinandersetzungen?

Diese Nachricht war wie eine Kriegserklärung unter Funktionären. Die UEFA will Infantino in der Schweiz verklagen, wegen angeblicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Um Beweise zu sichern, wurden Anträge vor Gerichten in den USA gestellt. Dort hatte der FIFA-Boss seinen Investorendeal an den Institutionen des Weltverbandes vorbei vorangetrieben.

Noch gibt es keine Entscheidung, ob die UEFA die Unterlagen bekommt. Abgelehnt wurde bisher nur der Antrag zweier Tochterfirmen des Weltverbands auf Verfahrensbeteiligung an der Auseinandersetzung. Gut möglich, dass in der Hauptsache erst entschieden wird, wenn der FIFA-Präsident schon gewählt ist.