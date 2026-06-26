Das Fußball-Spieljahr endet mit dem 30. Juni. Der letzte Termin für Pflichtspiele ist also das kommende Wochenende. Dass dieses genau das heißeste des bisherigen Jahres wird, war nicht abzusehen. Und genau da sind vier Pokalfinals im Nachwuchs angesetzt. Zwei sollen in Schwallungen und zwei in Oepfershausen ausgetragen werden. Die zu erwartenden Temperaturen stellen natürlich eine immense Belastung für die Aktiven dar. Und Anstoßzeiten von 13 und 15 Uhr machen das noch prekärer. Beim KFA rauchen seit Tagen die Köpfe, wie man mit der Situation umgehen kann.