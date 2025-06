Obwohl am Himmel über Dietzhausen am Samstag (14. Juni) kein Wölkchen zu sehen ist, regnet es am Nachmittag für einen kurzen Moment. Hier und da vergießen die Spielerinnen der SG Dietzhausen/Kühndorf Tränen. Der Traum vom ersten Double – von Meisterschaft und Pokalsieg – ist gegen Vizemeister Fischbach auf unangenehme Weise zerplatzt. Sieben Tore kassieren die Gastgeberinnen, die am Samstag die Festwoche zum 140. Geburtstag des SV Dietzhausen sportlich eröffnen. Und nicht nur Trainer Matthias Portz quält sich nach dem doch noch deutlich gewordenen 2:7 (2:4) ein wenig mit der Frage: Was wäre gewesen wenn?