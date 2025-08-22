Es geht mal wieder um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach (Kreisliga/Kreisoberliga, 26 Mannschaften) sowie um den Kreisklassenpokal (1. Kreisklasse, 30 Mannschaften). Insgesamt 22 Pokalbegegnungen – zwölf im Kreisklassenpokal und zehn im Kreispokal – stehen auf dem Programm. Freilose haben als einziger Kreisoberligist der Pokalverteidiger SV EK Veilsdorf sowie die Kreisligisten TSV 08 Gleichamberg, SG Heubisch, SV 07 Milz, SG Schleusingerneundorf und SC 09 Effelder. Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr bei den Bettelheckern in Sonneberg-West; das Pokalgeschehen endet am Sonntag mit der Begegnung SG Marisfeld/Oberstadt – SG Goßmannsrod II.