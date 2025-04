Martin Franke vom Kreisoberligisten FC Schweina-Gumpelstadt II ist bei der Konkurrenz bekannt wegen sein Qualitäten vor dem gegnerischen Tor. Seit einigen Wochen steht er bei der Thüringenliga-Reserve auch als spielender Trainer in der Verantwortung. Nach der Auslosung des Halbfinales im Kreispokal gegen die Reserve vom FSV Wacker Gotha beweist der Bankkaufmann auch seine Fähigkeiten als Statistiker. Für die Glücksbrunner ist die Pokalpartie am Donnerstag um 15 Uhr im Gothaer Klaus-Törpe-Sportpark die 17 (!) Auswärtspartie im Pokal in Folge. Bei Wacker Gotha ist es die fünfte Pokalbegegnung in den letzten zehn Jahren. „Darüber nachzudenken, bringt gar nichts. Wir werden alles versuchen, um das Endspiel zu erreichen“, sagt der 38-Jährige, der sich in seiner letzten Saison als Aktiver so sehr noch eine Pokalendspiel wünscht.