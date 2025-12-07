RB-Geschäftsführer: 0:6-Pleite werde "keine Rolle spielen"

"Das ist natürlich das schwerstmöglichste Los für uns und ein absoluter Kracher in diesem DFB-Pokal-Viertelfinale", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Das 0:6 vom ersten Spieltag wird in unseren Köpfen keine Rolle mehr spielen, wir sind jetzt eine ganz andere Mannschaft. Von daher gehen wir das Spiel als große Aufgabe an, reisen aber mit Selbstvertrauen, Zuversicht und sicher nicht chancenlos nach München."