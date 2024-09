So hat der Titelverteidiger FSV Floh-Seligenthal am Samstag, 5. Oktober, die SG Herpfer SV zu Gast. Im Punktspiel gab es ein 0:0 an gleicher Stelle. Die Begegnung verspricht also viel Spannung. Am Sonntag, 6. Oktober stehen sich die SG Viernau und die SG Jüchsen, der VfL Meiningen II und die SG Wernshausen sowie Rot-Weiß Breitungen und die SG Goldlauter gegenüber.