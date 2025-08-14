Hannes Bauer ist zu einer festen Größe in der Defensive der SV Borsch gereift. Der 25-jährige Innenverteidiger kam in den letzten drei Jahren in der Landesklasse auf 82 Einsätze und war damit bei über 90 Prozent der Punktspiele dabei. Ausgerechnet im Abschlusstraining vor dem Saisonstart des Aufsteigers in die Thüringenliga setzte den angehenden Lehrer, der sich gerade im Referendariat befindet, eine schmerzhafte Verletzung außer Gefecht.