Mailand - Der Portugiese Rúben Amorim übernimmt als neuer Trainer beim italienischen Traditionsclub AC Mailand. Die Verpflichtung des 41-Jährigen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, nun teilte Milan den Vollzug offiziell mit. Zur Vertragslaufzeit gab es keine Angaben, Medien hatten von einem Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison berichtet. Amorim war zuletzt Trainer von Manchester United, wo er im Januar vorzeitig gehen musste. Davor arbeitete er erfolgreich bei Sporting Lissabon.