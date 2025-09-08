Fußball "Peinlich": Matthäus legt im Streit mit Hoeneß nach

Ihn hätten "Leute vom FC Bayern angerufen und gesagt: "Warum fängt er denn schon wieder an?"", berichtete Matthäus: "Hoeneß wirft immer den Medien vor, dass sie zu viel schreiben und Dinge hineininterpretieren, aber die Vorlagen dazu kommen nicht von den Journalisten, sondern vom FC Bayern. Für die großen Schlagzeilen sorgen nicht Karl-Heinz Rummenigge oder Jan-Christian Dreesen, sondern Uli Hoeneß." Dieser sorge für "Rundumschläge, die ein Verein, der Ruhe haben will, nicht braucht".