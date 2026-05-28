Friesenheim - Vom gefeierten Fußball-Star zum angeblichen Staatsverräter: Gerd Weber hat in der DDR vom Olympiagold bis zum Haftinsassen Ruhm und Abgrund erlebt. Nach 33 Jahren in der DDR und 37 in der Bundesrepublik will er die Vergangenheit ruhen lassen. "Irgendwann muss der Deckel drauf sein. Ich schaue jetzt nach vorn. Jeder Gedanke, der zurückgeht, ist ein vertaner Gedanke. Man kann eh nichts mehr besser machen", sagte Weber der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 70. Geburtstag, den er am 31. Mai begehen wird.