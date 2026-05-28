Die Vorbehalte gegenüber dem DDR-Fußball sind groß, sagt Weber, "dabei waren wir damals nicht schlechter als andere Nationen." 1974 wurde bei der WM der spätere Weltmeister bezwungen, in der Olympiaqualifikation 1976 ließ die DDR die Tschechoslowakei hinter sich, die am 20. Juni in Belgrad den Europameistertitel holte.

"Unsere Zeit war schön", blickt Weber dann doch in die Vergangenheit. Angesichts des fortschreitenden Alters wollen sich die verbliebenen Nationalspieler häufiger treffen. Das 50. Jubiläum des Olympiasieges haben sie schon gefeiert.