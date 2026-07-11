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  4. Nürnberg feiert 5:1-Testspielsieg gegen Ansbach

Fußball Nürnberg feiert 5:1-Testspielsieg gegen Ansbach

Der 1. FC Nürnberg setzt seine erfolgreiche Vorbereitung fort: Gegen Ansbach gelingt ein klarer 5:1-Erfolg. Der nächste Härtetest für das Team von Miroslav Klose steht schon bevor.

Fußball: Nürnberg feiert 5:1-Testspielsieg gegen Ansbach
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Geht mit dem 1. FC Nürnberg in seine dritte Saison: Trainer Miroslav Klose (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Coach Miroslav Klose siegte beim Regionalligisten SpVgg Ansbach klar mit 5:1 (3:1). Die Tore für den Favoriten erzielten Piet Scobel (6. Minute), Eric Porstner (42.), Rafael Lubach (45.+3), Sigurd Haugen(52./Foulelfmeter) und Mohamed Al Zoma (86.). Für Ansbach traf Ken Mata (17.) zum zwischenzeitlichen 1:1. 

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Der "Club" ist seit knapp zwei Wochen im Training. Im ersten Freundschaftsspiel am Mittwoch fertigen die FCN-Profis den Bayernligisten TSV Kornburg deutlich mit 10:0 ab. Am nächsten Samstag steht ein weiterer Test beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim an, ehe es vom 19. bis 26. Juli ins Trainingslager nach Südtirol geht.