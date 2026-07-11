Fußball: Nürnberg feiert 5:1-Testspielsieg gegen Ansbach

Der "Club" ist seit knapp zwei Wochen im Training. Im ersten Freundschaftsspiel am Mittwoch fertigen die FCN-Profis den Bayernligisten TSV Kornburg deutlich mit 10:0 ab. Am nächsten Samstag steht ein weiterer Test beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim an, ehe es vom 19. bis 26. Juli ins Trainingslager nach Südtirol geht.