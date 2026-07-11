Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat auch sein zweites Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team von Coach Miroslav Klose siegte beim Regionalligisten SpVgg Ansbach klar mit 5:1 (3:1). Die Tore für den Favoriten erzielten Piet Scobel (6. Minute), Eric Porstner (42.), Rafael Lubach (45.+3), Sigurd Haugen(52./Foulelfmeter) und Mohamed Al Zoma (86.). Für Ansbach traf Ken Mata (17.) zum zwischenzeitlichen 1:1.
Fußball Nürnberg feiert 5:1-Testspielsieg gegen Ansbach
dpa 11.07.2026 - 20:11 Uhr