1860 hatte mehr Spielanteile. RWE war aber etwas gedankenschneller. Löwen-Kapitän Jesper Verlaat (17.) und Tunay Deniz (26.) scheiterten am starken Essen-Keeper Felix Wienand. In Halbzeit zwei wurde die Partie hitziger und zerfahrener. Nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette konnte Niederlechner den Ball über Wienand ins Tor lupfen. Die Hausherren wurden mit zwei Distanzschüssen noch gefährlich, waren in der Schlussphase näher am zweiten Treffer.