Fußball: Neymar provoziert gegnerische Fans nach Pokalspiel

Belém - Fußball-Star Neymar hat nach dem Einzug seines Clubs FC Santos in das Viertelfinale des brasilianischen Pokals mit provokanten Gesten in Richtung von Fans des unterlegenen Clube do Remo für Aufsehen gesorgt. Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, rief der 34-Jährige gegnerischen Anhängern nach dem Schlusspfiff erst lautstark etwas zu. Dann schlug er voller Inbrunst seine Hand auf das Wappen des FC Santos und jubelte in den Katakomben des Stadions in Richtung der Fans.