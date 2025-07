Der FSV Gräfinau-Angstedt testete erstmals in der Vorbereitungsphasen. Gegner war der Suhler SV. Die Suhler sind in der vergangenen Saison aus der Kreisoberliga in die Landesklasse Staffel 3 aufgestiegen, Gräfinau-Angstedt aus der Landesklasse in die Kreisoberliga abgestiegen. Dementsprechen ausgeglichen war das Duell zwischen den beiden Mannschaft: Insgesamt neun Tore sind in der Testspiel gefallen, wobei am Ende der Suhler SV mit 5:4 knapp die Oberhand behielt. Für Gräfinau trafen zwei Mal Onyejelem und jeweils ein Mal Zentgraf und Heinze. Als nächstes testet Gräfinau am Samstag auswärts gegen den Herpfer SV.