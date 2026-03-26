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  6. Neues Regionalliga-Modell ab 2028/29?

Fußball Neues Regionalliga-Modell ab 2028/29?

Die Reform der Fußball-Regionalliga nimmt Gestalt an: Eine Arbeitsgruppe hat sich auf zwei Modelle verständigt – jetzt soll die breite Diskussion folgen.

Fußball: Neues Regionalliga-Modell ab 2028/29?
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„Meister müssen aufsteigen“: Die Fans des Chemnitzer FC stehen der Regionalliga-Reform positiv gegenüber. Foto: Imago/Picture Point

Die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform hat bei ihrer fünften Sitzung am Mittwoch einen Durchbruch erzielt. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, hat sich die 13-köpfige Gruppe einstimmig für eine viergleisige Regionalliga ausgesprochen, damit künftig alle Regionalliga-Meister in die 3. Liga aufsteigen.

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Die Gruppe erarbeitete zwei Lösungsmodelle, die nun von den Regionalliga-Trägern im nächsten Schritt diskutiert werden. Dazu wird von den Clubs auch ein Meinungsbild eingeholt. Auf dieser Grundlage sollen anschließend die weiteren Entscheidungsprozesse vorgenommen werden.

Kompass- oder Regionenmodell?

Bei den zwei Lösungsvorschlägen handelt es sich zum einen um das von vielen Clubs bevorzugte Kompassmodell. Hierbei würden die vier Staffeln in jeder Saison aus allen Regionalligisten im Grunde anhand der Entfernungen gebildet werden. Das zweite Modell nennt sich Regionenmodell. Hierbei würden aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern zwei Staffeln gebildet werden. Die Regionalligen West und Südwest würden in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben. „Die Diskussionen waren intensiv und nicht einfach, aber immer konstruktiv. Wir wollten konkrete Lösungsvorschläge vorlegen, mit denen die zuständigen Gremien der Verbände arbeiten und umgehen können. Ich freue mich, dass uns das gelungen ist. Jetzt geht es in die weitere Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der betroffenen Vereine“, sagte AG-Leiter Michael Vesper.

Ein neues Modell mit vier Regionalliga-Staffeln könnte bei entsprechendem Beschluss ab der Saison 2028/2029 umgesetzt werden. Qualifikationssaison wäre dann die Spielzeit 2027/2028. Der AG Regionalliga-Reform gehörten Vereins- und Verbandsvertreter aus den fünf Regionalligen an. Jede Staffel hatte eigenverantwortlich ihre Vertreter für die Arbeitsgruppe benannt.