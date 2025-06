Orlando - Lange Hose - und dazu Handschuhe. Bei Manuel Neuer fließt in der schwülen Hitze von Orlando beim Torwarttraining richtig der Schweiß. "Wir müssen uns akklimatisieren", sagte der 39 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München nach dem Start in die Vorbereitung auf die Club-WM vor Ort in den USA. "Hier sind andere Temperaturen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen", sagte er zu der klimatischen Herausforderung.