Fußball: Neuer Ärger bei der Aufstiegsreform zur 3. Liga

"Wenn diese Grundlagen kurz vor der Abstimmung verändert werden, wird aus Reformpolitik ein Machtspiel - und genau das machen wir nicht mit", teilte Hansa Rostock mit und boykottierte als einer der ersten Clubs die Abstimmung. Die Clubs wiesen - außer im Südwesten - die kurzfristigen Veränderungen mehrheitlich zurück. Sie stimmten also für vier 20er-Staffeln und gegen Ligen mit jeweils nur 18 Teams.

Was sagen die Bayern dazu?

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) widersprach der Darstellung anderer Verbände, dass es eine kurzfristige Änderung der Parameter gegeben habe. "Die Frage, wie viele Mannschaften – 18 oder 20 – beim Kompassmodell in den vier Ligen spielen würden, hatte die beim DFB angesiedelte Arbeitsgruppe in ihrem Abschlussbericht vom 31. März 2026 offengelassen und diese Entscheidung ausdrücklich den künftigen Regionalliga-Trägern übertragen", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Verbandes. Der BFV spricht von einem gemeinsamen Auftrag aus der AG.

Wie kommentieren die Fans die Abstimmung?

Nach Änderung der Eckdaten übten auch viele Ultras Druck auf die Verbände und Vereine aus. Die Fanszene "The Unity" von Borussia Dortmund veröffentlichte ein Schreiben mit dem Titel: "Eure Spielchen mit Reformen - nicht mit uns." Darin hieß es: "Nicht nur kritischen Fans wird jetzt endgültig klar, dass die Verbände nicht im Sinne ihrer Mitgliedsvereine agieren, sondern ganz eigene Ziele verfolgen. Was FIFA und Co. auf der großen Bühne vormachen, spielen die Regionalverbände nach."

Wie geht es jetzt weiter?

Der DFB wird die Ergebnisse zeitnah mit den Regionalverbänden erörtern, um gemeinsam den weiteren Fortgang zu definieren. Eine Umsetzung der Reform zur Saison 2028/2029 wäre nur dann zum Tragen gekommen, wenn sich die Vereine aller fünf Regionen in ihren Abstimmungen für ein- und dasselbe Modell entschieden hätten.

"Dass es sowohl in ganz Deutschland als auch bei uns in Bayern nicht das eine Modell für die Lösung gibt, überrascht nicht. Das war genau so zu erwarten", sagte Präsident Christoph Kern vom Bayerischen Fußball-Verband, der nun wieder mit anderen Vorschlägen kommt - "eine 3. Liga mit 22 Teams und fünf Absteigern oder das von uns vorgeschlagene Zwei-Phasen-Modell."

Dies sehe eine einfache Hinrunde in den bisherigen fünf Staffeln vor. Danach eine Aufteilung der jeweiligen Top-Teams in eine viergleisige Aufstiegsrunde mit Blick auf Entfernungen. Die Abstiegsrunden würden in den bisherigen fünf regionalen Strukturen ausgespielt.