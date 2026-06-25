Frankfurt/Main - Weniger Schauspielerei, weniger Zeitschinderei, mehr Videobeweis-Möglichkeiten - die neuen Regeln werden bei der Weltmeisterschaft besonders beäugt. Auch im deutschen Fußball kommen einige davon zur neuen Saison.
Die WM als Härtetest für Regelanpassungen im deutschen Profifußball? Ganz so einfach ist das nicht. Die Experten bei den Verbänden schauen genau hin.
Frankfurt/Main - Weniger Schauspielerei, weniger Zeitschinderei, mehr Videobeweis-Möglichkeiten - die neuen Regeln werden bei der Weltmeisterschaft besonders beäugt. Auch im deutschen Fußball kommen einige davon zur neuen Saison.
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Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Schiedsrichter-Experten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden sich nach dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ausführlich mit den Daten auseinandersetzen. Dabei fließen auch Erkenntnisse der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit ein. Die Kommission Fußball der DFL und die Clubs entscheiden dann über Regeländerungen, die über die verpflichtenden hinausgehen.
Voreilige Schlüsse will man bei den Dachverbänden jetzt noch nicht ziehen. Die K.-o.-Spiele könnten durchaus ein "Gamechanger" sein, also etwas verändern sagte Alex Feuerherdt, Sprecher der DFB Schiri GmbH, der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse zwischen verpflichtenden und optionalen Regeländerungen unterscheiden. Erstere treten bereits zum 1. Juli im gesamten deutschen Fußball in Kraft.