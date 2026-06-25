Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Schiedsrichter-Experten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden sich nach dem XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ausführlich mit den Daten auseinandersetzen. Dabei fließen auch Erkenntnisse der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit ein. Die Kommission Fußball der DFL und die Clubs entscheiden dann über Regeländerungen, die über die verpflichtenden hinausgehen.