Fußball Neue WM-Regeln für Experte Wagner "eine große Gefahr"

Frankfurt/Main - DFB-Lehrwart Lutz Wagner sieht bei der Umsetzung der neuen, bei der Weltmeisterschaft angewandten Regeln "eine große Gefahr". "Der Fußball muss für den Fan verständlich sein. Der, der den Fußball an der Basis spielt, muss wissen: Er spielt den gleichen Fußball wie in der Bundesliga oder bei der WM", sagte der frühere Bundesliga-Referee in einem Interview bei "sportschau.de". "Man muss die Änderungen und die Abweichungen so gering wie möglich halten, um dem Fan den Fußball so einheitlich wie möglich zu präsentieren."