Fußball Neue WM-Regeln für Experte Wagner "eine große Gefahr"

"Die Spieler bleiben nicht mehr so lange liegen"

"Das Verhalten der Spieler hat sich verändert. Die Spieler bleiben nicht mehr so lange liegen und bei Auswechslungen wird sich beeilt. Das hat wirklich gefruchtet", urteilte Wagner, zeigte aber auch eine Schwierigkeit im Alltagsfußball auf: "Bei der WM geht das wunderbar, aber im Anschluss muss es dann aber auch bis an die Basis umgesetzt werden. Doch was soll der Schiedsrichter in der Kreisliga noch alles tun? Er muss jetzt ständig runterzählen, Countdowns anzeigen, und, und, und." Die Belastung für den Schiedsrichter sei dadurch nochmals höher geworden.