Santa Clara - Der türkische Starspieler Arda Güler war untröstlich: "Wir sind richtig, richtig traurig", sagte er, als er nach null Punkten und null Toren aus den ersten zwei Spielen schon das WM-Aus seines Teams kommentieren musste. Zwar können die Türken theoretisch noch nach Punkten mit einem Gruppenkontrahenten gleichziehen. Aber trotzdem stehen sie selbst bei einem hohen Sieg zum Vorrunden-Abschluss gegen die USA als Gruppenletzter fest. Verantwortlich dafür ist eine neue Regelung bei dieser WM: Anders als bei der WM in Katar 2022 zählt bei Punktgleichheit zuerst der direkte Vergleich und dann erst die Tordifferenz. Und die beiden betroffenen direkten Vergleiche hat die Türkei verloren.