Aufteilung nicht mehr zulässig

Bisher konnten die nationalen Sportverbände selbst entscheiden, ob sie diese Aufgaben an die jeweilige Anti-Doping-Agentur übertragen oder selbst wahrnehmen. Nach dem neuen Welt-Anti-Doping-Code, der am 1. Januar 2027 in Kraft tritt, ist diese Aufteilung nicht mehr zulässig. Über die Rechtsfolgen soll künftig ein Schiedsgericht entscheiden. Gegen dessen Entscheidungen ist ein Rechtsbehelf beim Internationalen Sportgerichtshof CAS möglich.