Fußball-Nations-League Vor Deutschland-Spiel: Niederlande nur Remis in Ungarn

Roland Sallai brachte Ungarn in der 32. Minute per Volleyschuss nach einem Tempogegenstoß in Führung. Der ehemalige Freiburger Stürmer sorgte damit für das erste Tor Ungarns in dieser Nations-League-Saison. Die beste Chance bei den Gästen hatte zunächst Cody Gakpo per indirektem Freistoß im Strafraum, den Denes Dibusz hielt.