Mir ist bewusst, dass diese Situation auch Konsequenzen für mein Umfeld, meinen Verein, meine Mannschaft, die Nationalmannschaft und euch Fans hat. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Sport bestimmt mein Leben, seitdem ich klein bin. Es bricht mir das Herz, vorerst nicht mehr auf dem Platz stehen, meiner Mannschaft helfen und den Alltag leben zu dürfen, den ich so liebe. Ich gebe nicht auf u ich werde es irgendwie hinkriegen"