Die Niederlande startete am Samstagabend nach zwei späten Treffern mit einem 5:2 in Eindhoven gegen Bosnien-Herzegowina in Gruppe 3 der A-Liga. Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) kommt es nun zum Topspiel in Amsterdam. Deutschland und die Niederlande gelten als Favoriten auf die Plätze eins und zwei in der Gruppe, die den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga bedeuten würden.