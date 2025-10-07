Aber kann Nagelsmann die Nationalmannschaft nach dem zweimaligen WM-Scheitern schon in der Vorrunde - 2018 unter Jochim Löw, 2022 unter Hansi Flick - wirklich zurück an die Weltspitze führen? Sein Punkteschnitt von 1,8 wird nur unterboten von Vorgänger Flick (1,72) und Ex-Teamchef Erich Ribbeck (1,5).

52 Spieler, 19 Debütanten

Von höchsten WM-Zielen mag Nagelsmann als Lehre aus dem September lieber nicht mehr sprechen. "Wir wollen mehr ins Machen kommen und weniger ins Reden", sagte er. Schon wieder hat er erkennen müssen, dass er Pragmatiker sein muss. Eine konkurrenzfähige WM-Wunschelf auf dem Papier entspricht nicht dem schnelllebigen Fußball-Alltag mit Verletzungen und Formkrisen.

52 Akteure und 19 Debütanten in 25 Spielen

52 Spieler hat er in 25 Länderspielen eingesetzt, darunter 19 Debütanten. Zehn von den 19 zählen auch zum aktuellen DFB-Kader. Trotzdem bleibt Nagelsmann ein ewig Suchender. Was auch daran liegt, dass ihm permanent Fixpunkte wegbrechen.

Kai Havertz wird aus Verletzungsgründen 2025 kein Länderspiel bestreiten. Jamal Musiala hat sich bei der Club-WM im Sommer schwer am Bein verletzt. Marc-André ter Stegen, als WM-Torwart vorgesehen, fehlte erst monatelang nach einem Patellasehnenriss und aktuell wegen einer Rücken-OP.

Das Dilemma: Viele Säulen verletzt

Torjäger Niclas Füllkrug stoppten ebenfalls mehrere Blessuren, Nagelsmann hat ihn nun nicht mehr nominiert. Der Gladbacher Mittelstürmer Tim Kleindienst fehlt wegen einer Knieverletzung. Immerhin ist Nico Schlotterbeck wieder zurück. Dafür fällt nun Vize-Kapitän Antonio Rüdiger in der Abwehr aus.

Nagelsmann skizziert sein Dilemma mit einem Vergleich. Beim WM-Titel 2014 in Brasilien hätte das DFB-Team "viele Säulen" gehabt. "Bei uns waren und sind viele Säulen verletzt." Trotzdem sagt er: "Es hilft nichts zu jammern." Er denkt bekanntlich lieber groß, auch wenn er es acht Monate vor der WM lieber nicht mehr öffentlich ausspricht.