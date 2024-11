Nagelsmanns Kader für den Jahresabschluss am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) umfasst noch 22 Profis, darunter drei Torhüter. Der Stuttgarter Angelo Stiller war am Mittwoch mit muskulären Problemen abgereist, der Bundestrainer verzichtete aber auf eine Nachnominierung. Laut UEFA-Regeln darf er 23 Akteure in seinem Aufgebot haben.