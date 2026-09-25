Doch auch hier überraschte Klopp. Für Musiala sei es nach seinen jüngsten Zusammenbrüchen gut, dass er auch mal eine typische Fußballerverletzung habe - ersehnte Normalität, statt außergewöhnlicher Nervenerkrankung und Absencen. Aber natürlich hätte auch Klopp Musiala gern schnell wieder auf dem Platz.

... zur Leistung ter Stegens beim Torwart-Comeback

Für Spaniens Trainer Xavi war Marc-André ter Stegen der Garant für den deutschen Punktgewinn. Schließlich sei Holland in der zweiten Halbzeit viel besser gewesen und habe entsprechende Torchancen gehabt. "Die Spanier. Sie haben immer recht, ja, Weltmeister und so weiter", wollte sich Klopp mokieren. Und dennoch stimmte er bei der Torwart-Bewertung zu. "Wir haben schon mitbekommen, dass er die eine oder andere Hand oder den Fuß dran hatte. War eine sehr, sehr gute Leistung. Absolut top."

... zur Situation in der Nations-League-Gruppe

In einer "Parallelwelt" würde ein Punkt in Holland immer gut klingen, sagte Klopp über die Lage in der Gruppe 2 der A-Liga mit Griechenland und Serbien als weiteren Gegnern. Doch jetzt fühle es sich an wie zwei verlorene Punkte. Überhaupt müsse er bei aller reflektierten Start-Analyse auch auf Resultate schauen.

"Wir sind in einem Ergebnissport. Und wir sollten die nächsten 500 Spiele nicht unentschieden spielen." Der erste Sieg seiner Amtszeit soll am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg gegen Griechenland gelingen.