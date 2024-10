Fußball-Nationalmannschaft Wer schießt die Tore? Nagelsmanns Stürmersuche

Jonathan Burkardt (24/0/0): Der Mainzer war nach dem Gewinn des EM-Titels mit der U21 schon einmal nahe an einer Berufung. Er verletzte sich dann aber schwer am Knie und fiel ein Jahr aus. Inzwischen scheint der Stürmer wieder voll in der Bundesliga angekommen. Zwei seiner fünf Tore in sechs Bundesligaspielen erzielte er am vergangenen Wochenende. Die Belohnung war der nachträgliche Anruf von Nagelsmann nach dem Ausfall von Havertz.