Fußball-Nationalmannschaft Wechselmeister Nagelsmann und die große Schlotterbeck-Sorge

Stammspieler, Einwechselspieler und Bankdrücker auf einem Menschenstapel der Freude. Da passte auch die Einschätzung von Kimmich, der die geglückten Einwechslungen von Nagelsmann noch einmal hervorhob. "Wir wussten schon vor dem Turnier, dass unsere Bank sehr, sehr wichtig sein wird. Das war sie heute. Alle Einwechslungen waren überragend", sagte der Kapitän.

Breiter Kader als WM-Plus

Lange Reisen, heißes Klima. Experten sagen schon lange, dass ein ausgeglichener Kader zum WM-Plus wird. Undav, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Leon Goretzka und auch Rüdiger - alle Einwechsler hatten ihren Glanzmoment. Und das färbt auf das ganze Team ab, meint der Bundestrainer.

"Wenn du Spieler einwechselst, die dann ein Spiel entscheiden, dann gehen natürlich auch Spieler mit, die auf der Bank saßen. Die wollen dranbleiben, die denken, ich kann auch irgendwann den Moment haben", sagte Nagelsmann.

Nagelsmann lag bei Einwechslungen auch schon daneben

Dabei bewies der 38-Jährige die Größe, zuzugeben, dass er in seiner Karriere schon mehrfach falsch gewechselt hatte; so beim 3:3 gegen Italien im Viertelfinale der Nations League 2025 oder beim folgenden 1:2 im Halbfinale gegen Portugal, als jeweils drei Veränderungen den Spielrhythmus brachen. "Manchmal geht es gut. Es gab aber auch schon Spiele bei mir, da ging es nicht gut", sagte er. So sei es im "real life", im richtigen Leben.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" beschrieb den Effekt der Wechsel im doppelten Wortsinn als "Powerbank". Energieabsicherung per Nachladung. "Es ist wichtig, dass jeder in jedem Moment bereit ist. Das ist ein wichtiges Zeichen an die Mannschaft, dass wir immer nachlegen können", sagte Undav.

Das sagt Uli Hoeneß

Als auch noch Bayern Münchens Ehrenpräsident Hoeneß nach Wochen der Kritik aus München positive Worte für den Bundestrainer fand, war keine größere Belobigung mehr denkbar. "Wenn sie allerdings so zu einer Mannschaft zusammenwachsen, und der Trainer immer so gut austauscht wie gestern, dann könnte es etwas werden", sagte Hoeneß beim Streamingdienst Dyn.